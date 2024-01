Milan | presentata un’offerta per Alessandro Buongiorno del Torino | i dettagli

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La dirigenza delha presentato una prima offerta per convincere ila lasciar partire il difensore: i. Il, reduce dal successo contro la Roma per 3-1 nella scorsa giornata di campionato, sabato affronterà l’Udinese in trasferta. L’obiettivo della società è quello di consolidare il terzo posto, magari cercando di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il Milan è in gravissima crisi in Serie A e sono in corso valutazioni dalla dirigenza dopo il brutto pareggio in trasferta contro il Lecce. Nel ... (calcioweb.eu)

...che è statacome una concreta possibilità: l'approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Napoli a partire dalla prossima stagione. Il tecnico, che sta vivendo un momento difficile al...... ha spiegato Corona, che poi si è ulteriormente sfogato: 'Io tifo per il, ma quando il Napoli ... C'è un'ipotesi per quanto riguarda la denunciada De Laurentiis, anche se le cause non ...Venerdì 19 gennaio, alle 21 nella Sala Conferenze della CNA di Lugo, in via Acquacalda, 37/1, l’ex Commissario Tecnico della nazionale di calcio ...C'è l'accordo con il Leicester che è pronto ad accoglierlo. Il Milan, poi, ha presentato un'offerta per Buongiorno. Ecco le ultime notizie di calciomercato in diretta.