Milan | Origi non convince il Nottingham Forest | può partire subito | ecco chi lo vuole

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il ritorno in Premier League doveva servire a rilanciarsi dopo la prima, deludente annata al, ma così non è stato. E per...

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... (calciomercato)

LA CLASSIFICA FINALE - Chiude il podio un altro (ex) milanista, quel Divockche ha fatto ... Seguono, nell'ordine, Paredes (Juventus/Roma), Abraham (Roma), Jovic (Fiorentina/), Alex Sandro (...... quel Charles De Ketelaere che ha avuto delle difficoltà evidenti al, giunto alle spalle del francese con 625 preferenze (il 18,41% dei votanti). Dopo di lui De Ketelaeare eLa Giuria del ...Il ritorno in Premier League doveva servire a rilanciarsi dopo la prima, deludente annata al Milan, ma così non è stato. E per Divock Origi la seconda parentesi.Divock Origi potrebbe salutare il Nottingham Forest e la Premier League già in questo mese di gennaio. L'attaccante belga, la scorsa stagione al Milan, e ancora di proprietà dei rossoneri (è in ...