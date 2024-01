Milan | Giroud è indispensabile | rinnovo o nuova avventura in MLS?

Calciomercato Milan , il profilo di Joshua Zirkzee piace in casa rossonera per il dopo Giroud. Idea per giugno Il Milan inizia a dare un’occhiata ... (dailymilan)

Ilsi allena davanti a Ibrahimovic: lo svedese ha seguito da vicino l'allenamento di giovedì 18 gennaio, da cui arrivano tre buone notizie per Pioli in vista dell'Udinese. Intantoha ...Olivier, centravanti francese il cui contratto con ilscadrà a giugno, potrebbe concludere la carriera in MLS: le indiscrezioni Le certezze del presente, identificate in un centravanti che ...Gli sceicchi continuano con il loro mercato faraonico e, come riportato da Tuttosport, avrebbero offerto un ricco ingaggio già da gennaio per Filip Kostic. Il serbo – si legge – sta resistendo alle av ...Il Milan è pronto ad accogliere nuovamente in rosa giocatori importantissimi che si sono infortunati in questi mesi. Perché la società rossonera ha perso alcune figure di livello ...