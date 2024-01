Milan | emergenza difesa | ecco quando rientrano Thiaw e Tomori

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilsta attraversando una vera e propriainperòpotremo rivedere Malike Fikayo… Stefano Pioli sta provando a gestire al meglio la squadra considerando i tanti infortunati. Il pacchetto arretrato è quello maggiormente sotto pressione, in quanto (al momento) ci sono fuori Malik, Fikayoe Pierre Kalulu. Il tecnico rossonero ha dovuto adattare Theo Hernandez come centrale di. Sembrerebbe esserci una luce alla fine del tunnel. Infatti i recuperi didovrebbero essere i primi nel reparto difensivo e i tempi di recupero non sarebbero così lunghi. Si parla infatti di circa un mese per rivedere il tedesco e ...

L'ex allenatore die Real fu anche il primo allenatore a vincerla all'estero. La formula però ... Il paradosso è che lo ha fatto nell', quando dietro ha subito gli infortuni di Romagnoli ...... ha spiegato Corona, che poi si è ulteriormente sfogato: 'Io tifo per il, ma quando il Napoli ... di una presenza del presidente del Napoli in Lega Serie A con la febbre alta in piena...Il nome di Alessandro Buongiorno continua ad essere accostato con insistenza al Milan negli ultimi giorni. E così il presidente del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto nuovamente per confermare la sua ...Sarà dunque necessario in questi giorni recuperare la condizione migliore di più giocatori possibili, in modo tale da prepararsi al meglio per l'impegno contro il Milan di Stefano Pioli a San Siro.