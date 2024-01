Milan | Christian Pulisic nominato calciatore americano dell’anno | il record

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’attaccante delha vinto il premio comeper il 2023è stato il grande acquisto del mercato estivo del, il giocatore che ha alzato il livello dell’attacco rossonero. Il classe 1998 fin qui è stato un fattore decisivo per la squadra di Stefano Pioli, autore di ben 6 gol e 5 assist in 18 partite in Serie A. Numeri straordinari, che riflettono anche quello che l’ha fatto vedere con la maglia degli Stati Uniti. Non a caso la nazionale americana ha dichiarato2023, premio che ha vinto per la quarta volta consecutiva. Così facendo il giocatore del ...

L’esterno americano, Christian Pulisic , in una recente intervista ha ammesso che per la corsa scudetto il Milan non è tagliato fuori Qualità, ... (dailymilan)

Un futuro lontano negli Stati Uniti, ma un presente in Italia focalizzato sulla lotta scudetto. Pulisic sta vivendo un'ottima prima stagione con il Milan ed è stato premiato anche con il titolo di MVP di dicembre della Serie A, protagonista del ruolino di marcia di 5 vittorie, 1 ...