Michelle Obama sfida Trump per le elezioni? L’ipotesi di una candidatura per battere il tycoon

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Glisono pronti a ritornare in pista per lepresidenziali Usa di novembre 2024. È questo quello che emerge e si ipotizza da una recente intervista rilasciata da, ex First Lady, al podcast “On Purpose”, in cui la moglie dell’ex presidente Barack attacca chiaramentecominciando a spianare la strada per un ritorno del marito o, perché no, per unadiretta contro il. E mentre l’imprenditore 77enne prosegue la sua campagna trionfando in Iowa, l’affondo della 60enne si fa sentire forte chiaro. Parole che sottolineano l’interesse di non lasciare l’America in mano a una classe dirigente inadeguata, dichiarazioni che sanno sia di assist a Biden sia di “test” per capire se scendere o meno in campo....