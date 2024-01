“Mia figlia mi chiama continuamente per badare a mio nipote e se dico no | sostiene che sono una nonna cattiva” | lo sfogo dell’80enne Philippa Perry sul Guardian

Non avrei mai scelto checrescesse con genitori separati, ma a volte la separazione è l'unica opzione. La cosa più importante è che labambina viva questo momento nel modo più semplice ...... "Come si fa a mettere in discussione la violenza sessuale, in un contesto demoniaco nel qualeè stata uccisa con due coltellate, disarticolata, depezzata chirurgicamente in più di ...Non chiedo che queste scuse vengano accettate, perché sto sentendo ogni giorno cosa vuol dire perdere un figlio e molto di più, non posso chiedere perdono". Chiara Tramontano, sorella di Giulia, è ...Figlia di Laura Valente e Pino Mango, a “Repubblica” parla del suo debutto e di come questa esperienza le ricordi suo padre: Mio padre è salito su questo palco quarant’anni fa, più o meno, e questo mi ...