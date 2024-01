Meteo giovedì | miglioramento in arrivo ma resistono le nubi

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 gennaio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, aria molto fredda di matrice artica continua ad affluire verso l’Europa centrale e occidentale richiamando sull’Italia un flusso di correnti molto miti, foriere di pioggia, neve (solo al Nord), vento e temperature in gran parte sopra media. Ma c’è un cambio della guardia in vista seppur temporaneo che ribalterà questa situazione in favore di condizioni più invernali per tutti con un sostanzioso calo delle temperature e il ritorno della neve fino a quote basse. Ciò avverrà nella giornata di venerdì quando quel fronte di aria artica irromperà anche sul Mediterraneo. Il travaso dell’aria fredda avverrà in parte da ovest dalla Francia, risucchiando una depressione dal comparto iberico e in parte da est, dalla Porta della Bora stimolando la formazione di un minimo di bassa pressione ...