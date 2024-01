Mestre | bus elettrico fuori strada | è della società La Linea | come quello della strage Nessun ferito | l' autista | Possibile blocco allo sterzo

... ieri mattina alle 4:30 è finita contro il guardrail di via Rampa Cavalcavia a. Questo è ... nei pressi del punto in cui lo scorso ottobre è avvenuto l'incidente delNell'indagine sulla strage deldicondotta dalla procura di Venezia, la consulenza sulle barriere è una delle più attese per capire se e come possano aver avuto un ruolo nell'incidente. La ...Un mezzo della compagnia La Linea è salito sulla piattaforma della fermata di via Cappuccina. È lo stesso modello della tragedia del cavalcavia e dell'incidente di via Carducci. Questa volta nessun fe ...17/01/2024 MESTRE – Paura a Mestre: problema allo sterzo,un bus perde il controllo e finisce su un marciapiede, fortunatamente senza conseguenze. E’ ancora una volta un mezzo de “La Linea”, l’azienda ...