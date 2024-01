Messina | rubinetti a secco per due giorni per i cittadini | lo stop per i lavori sulla rete idrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024)resterà senz’acqua per due. Capita ancora una volta nella città del Ponte, dove l’erogazioneè già normalmente a singhiozzo. Si interromperà completamente dalle 7 di venerdì 19 e per le 48 ore successive. Tutto per consentire iconduttura, progettati per mitigare la vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo, cioè in provincia di Catania, ovvero a circa 60 km dalla città dello Stretto. Una lunga linea di condutture che insistono su un terreno franoso e che spesso ha costretto l’Amam, la partecipata del comune diche gestisce il servizio idrico, a interrompere temporaneamente l’erogazione. Un’erogazione che anon avviene mai per 24 ore consecutive ma viene razionata in orari che variano a seconda della zona della città. ...