Messina FdI | Solinas indagato? Come sempre informative riservate diventano pubbliche

Palazzo Chigi si sta mobilitando per contrastare le truffe legate alle attività di beneficenza. In risposta a recenti controversie, tra cui quella ... (orizzontescuola)

"Ancora non c'e' nulla di concordato - dice al Giornale di Sicilia l'esponente di- nei prossimi giorni incontrero' il presidente della Regione e da lui avro' le priorita' del governo. Poi con i ......(42 per cento) che era sostenuto da una vera e propria corazzata di centrodestra (oltre a, ... Un'ipotesi però che spacca il Pd al suo interno: dopo l'assist del gruppo all'Ars, i dem di, ...(Agenzia Vista) "Come sempre, ma stiamo cercando di intervenire su questo con una riforma precisa e dettagliata, informative che dovrebbero ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...