Mes | Conte un’ora e mezza dal giurì d’onore | “Voglio giustizia | Meloni non può venire in Parlamento e ribaltare la realtà dei fatti”

Così il Presidente del M5S, Giuseppe, sentito oggi dal giurì d'onore per giudicare la fondatezza delle accuse rivoltegli dalla premier, Giorgia Meloni, in merito al dossier sulLo ha detto il leader M5s Giuseppecommentando l'audizione di oggi davanti alla commissione speciale della Camera. 'Mi rimetto alle valutazioni che faranno i colleghi deputati verso i quali ho ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1380 partners, to show you relevant ads based on your i ...Roma, 18 gen. (askanews) – “Voglio giustizia”. Dopo un’ora e mezza di audizione a Montecitorio davanti al Giurì d’onore della Camera il leader M5s Giuseppe Conte spiega ai giornalisti di avere “piena ...