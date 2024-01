Mercato smartphone | Apple supera Samsung

AGI - Il mercato degli smartphone è in crisi e nessun marchio fa eccezione, anche se in Europa ce n'è uno che continua a crescere e, nato Come ... (agi)

... 128GB, 4.000 mAh, Amber Yellow [Versione italiana]: 929 Euro Samsung Galaxy S24AI, ... ovvero il giorno in cui i dispositivi arriveranno sul. Ricordiamo che su queste pagine sono ...Secondo gli analisti di Counterpoint Research i prossimi tre anni, dal 2024 al 2027, di questo genere di dispositivi che in gergo si chiamanoGenAI, ne saranno immessi suloltre 1 ...I carabinieri del comando provinciale di Latina sono sulle tracce di un uomo accusato di rapina aggravata, il quale ha sguinzagliato il suo pitbull contro un giovane di origine indiana per farsi ...iPhone 15 è in cima alla classifica per conservazione del valore, deprezzandosi del 27,1% in meno rispetto ad altri telefoni di punta.