Mercato Milan | Brassier il piano B se non arriva Buongiorno

(Di giovedì 18 gennaio 2024), Lilianè la prima alternativa per la difesa a: il Brest però dice no al prestito Come riportato da Tuttosport, più di Kouassi la principale alternativa deldeldel Torino restadel Brest. Nonostante gli sforzi dei rossoneri perre al capitano dei granata, la posizione di Urbano Cairo sembra inamovibile:non si muoverà da Torino e non è in vendita. Per questo motivo ilè tornato sulalla ricerca di unb, che porta al francese. In questo caso il calciatore convince appieno l’area tecnica ma è il Brest a fare muro rispetto alla proposta di prestito oneroso con ...

Calciomercato Milan , la dirigenza studia il colpo in attacco per l’estate. Non c’è solo Zirkzee : ecco l’alternativa … Il Milan studia il colpo in ... (dailymilan)

Joshua Zirkee è un obiettivo del Milan per il prossimo Calciomercato estivo. Come arrivare alla cifra chiesta per l'olandese? È presto detto (pianetamilan)

... ma si va verso l'ennesimo sold out alla Bluenergy Arena per l'anticipo di sabato Udinese -. ... L'unico rammarico del tecnico dei bianconeri riguarda ilaperto: con tanti corteggiatori per ......in vantaggio per lo scudetto C'è un'altra squadra che sta facendo un percorso analogo e il... Il" Ho una società importante che ci sta pensando, io sono soddisfatto dei quattro ...M'Baye Niang ha trovato l'accordo per sivincolarsi dall'Adana Demirspor. Il calciatore francese ex Milan e Torino potrebbe tornare al Genoa. Niang ha trovato l'accordo con l'Adana Demirspor, squadra t ...C'è l'accordo con il Leicester che è pronto ad accoglierlo. Il Milan, poi, ha presentato un'offerta per Buongiorno. Ecco le ultime notizie di calciomercato in diretta.