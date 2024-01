Mercato auto Europa | nel 2023 cresce del 13 | 7% Ma a dicembre vendite a -3 | 8% | e in Italia Vw supera Fiat

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dicono che i nodi vengono sempre al pettine. Poi, certo, dipende dai nodi e dal pettine. Ma se quest’ultimo è ileuropeo dell’e il nodo sono le vetture elettriche, allora diventa tutto più complicato. La notizia fa pensare (dovrebbe): ildell’nell’Occidentale nel mese di, dopo sedici mesi di crescita consecutiva, ha perso il 3,8%. Il che non intacca troppo il bilancio positivo delle immatricolazioni, chiuse a quota 12.847.481, cioè al +13,7% sul 2022. Tuttavia si tratta di numeri che vanno analizzati tenendo conto che, rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-Covid, siamo al -18,7% di immatricolazioni. Quindi lontani dalla “teorica” normalità. Un andamento atteso dagli analisti per tanti motivi: intanto perché a sostenere la ...

