Melucci | “Ecco come abbiamo salvato i Giochi del Mediterraneo”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La conferma che si attendeva c’è stata: idel2026 si terranno a Taranto. A formalizzare quello che è stato sempre auspicato da più parti sono stati il sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo, ed il commissario governativo Massimo Ferrarese nel corso della seduta monotematica del Consiglio comunale tenutasi a Palazzo di Città. Particolarmente esaustivo è risultato l’intervento del primo cittadino che, oltre a ricordare le difficoltà incontrate nei mesi scorsi in occasione della rimodulazione della governance del Comitato organizzatore, ha evidenziato il significativo impegno profuso dall’Amministrazione comunale per consentire all’atteso appuntamento sportivo di prendere regolarmente il via fra due anni. Ma non solo. La seduta consiliare ha rappresentato l’occasione per il sindaco di fornire due ...

L'incendio provocò 'danni alla struttura portante' dello stadio e costrinse il sindaco Rinaldoa ordinare la chiusura della struttura, inutilizzabile per mesi, con il Taranto Calcio costretto ...riceviamo e pubblichiamo: Opportunismo e personalismo.cosa condiziona il voto consiglio comunale "La seduta odierna del consiglio comunale a Taranto ...cui si è sempre vantato il Sindaco...TARANTO - I Giochi del Mediterraneo 2026 si terranno a Taranto. La conferma è arrivata dal sindaco del capoluogo ionico, Rinaldo Melucci, e dal commissario governativo, Massimo Ferrarese, durante la ...We and our [1366] partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ...