Meloni e Ursula von del Leyen a Forlì | “abbiamo lavorato in modo molto proficuo”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) per la ricostruzione post alluvione Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha incontrato avon der, Presidente della Commissione Europea, a otto mesi dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e che ha visto l’impegno concreto della Comunità Europea attraverso lo stanziamento di fondi economici. Si tratta di 1,2 miliardi da Pnrr di fondi aggiuntivi per gli investimenti sugli interventi post alluvionali per le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Ha detto Giorgia: Voi sapete che noiavviato una revisione del PNRR, che si diceva non fosse possibile e che invece, non solo era possibile, ma era doverosa, tenuto conto del mutato contesto nel quale ci troviamo a operare. E in quella revisione del PNRR, che libera risorse per 21 miliardi di ...

Ue, le mosse di von der Leyen in Italia. L'importanza dei voti di FdI per il suo futuro Dietro a quella stretta di mano tra von der Leyen e Giorgia c'è molto di più. Lo hanno chiamato il ' patto della piadina '. Il capo dell'Ue non sarebbe venuto in Italia semplicemente per annunciare lo sblocco dei fondi per ...La piazza dove affaccia il municipio di Forlì è battuta da una pioggerellina leggera e rarefatta quando - alle 13.30 - fa capolino il corteo che accompagna Giorgia e von der Leyen. Con loro ci sono anche Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia - Romagna, Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione, e Raffaele Fitto, ministro per ...