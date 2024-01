Melania Trump al funerale della mamma | il toccante discorso e il gesto di Donald

(Di giovedì 18 gennaio 2024)sta vivendo un periodo davvero doloroso. Infatti l’amataAmalija Knavs si è spenta il 9 gennaio dopo una lunga malattia. La moglie dell’imprenditore americano ha annunciato il tragico evento con un post condiviso su X. Nella mattina del 18 gennaio 2024, l’ex first lady americana ha salutato la compianta madre, partecipando al suo. Nel corsocerimonia,ha recitato un commossoper l’amata. Ancheha voluto dimostrare tutta la sua partecipazione all’evento., il ricordo per lascomparsaha dovuto dire l’ultimo ...

L'ex first lady è comparsa ad una cerimonia per la naturalizzazione di 25 nuovi America ni a Washington. Polemiche per il suo discorso sul tema della ... (ilgiornale)

Figli, coniugi, nipoti. Tutti intorno a un Donald Trump sorridente per il consueto servizio fotografico sotto l’albero di Mar-a-Lago in Florida. ... (open.online)

Melania Trump in lutto , è morta a 78 anni sua mamma, Amalija Knavs . L’ex First Lady ha dato l’annuncio con un messaggio pieno di tristezza su ... (dilei)

Amalija Knavs, la madre di Melania Trump, è morta in Florida a 78 anni: lo ha annunciato la ex First Lady (ilgiornale)

ringrazia la suocera scomparsa Nel discorso di ringraziamento per la vittoria in Iowa, Donaldha citato anche Amalija Knavs, la madre, recentemente scomparsa , della moglie. "Da ...... abbastanza moderati, si siano annullati a vicenda, lasciando la strada libera a; e che ...che risolverà le questioni di Israele e Ucraina "molto velocemente" e poi ringrazia la moglie, "...Melania Trump ha salutato la mamma, scomparsa lo scorso 9 gennaio, con un discorso recitato nel corso della sua cerimonia funebre ...(LaPresse) Da tempo non apparivano in pubblico insieme, tanto che qualcuno vociferava che si fossero separati. Donald Trump e la moglie Melania ...