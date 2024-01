Mediterraneo Orientale | quale mercato per il gas dopo Gaza?

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’accrescersi delle tensioni nella regione medioha avuto senza dubbio un impatto sulla stabilità della supply chain dell’energia. La guerra ae l’escalation ai confini settentrionali di Israele hanno influenzato la produzione e l’esplorazione al largo delle coste orientali del Mar, e allo stesso tempo l’insicurezza registrata nel Mar Rosso ha influenzato il trasporto energetico globale. In generale, gli eventi registrati in Medio Oriente hanno influenzato i mercati internazionali e i prezzi dell’energia in tutto il mondo. Le dinamiche specifiche che sottostanno a questi cambiamenti sono state affrontate nell’evento “How Safe is Eastern Mediterranean Gas?”, organizzato dal Middle East Institute in data 17 gennaio 2024. Sotto la supervisione di Karen Young, presidente dell’advisory council per il programma ...