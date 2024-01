Medio Oriente | il Pakistan attacca l’Iran | missili e droni sulla città di Savaran – Il video

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Diverse esplosioni si sono verificate intorno alladi, nella provincia di Sistan-Baluchistan in Iran. Laè stata colpita daprovenienti dal. L’attacco ha provocato diversi feriti, come ha riferito l’agenzia di stampa Mehr. Il 16 gennaioaveva colpito quelli che ha definito come «obiettivi terroristici» in. Islamabad aveva richiamato l’ambasciatore a Teheran. Un funzionario dell’intelligence delha confermato all’agenzia Afp di aver colpito «gruppi di ribelli e militanti anti-i». Il ministero degli Esteri del paese aveva denunciato la «palese violazione» della sovranità» di Islamabad. Secondo i media iraniani almeno tre donne e quattro ...

Roma, 18 gen – L’ultimo aggiornamento non lascia ben sperare per una pace in Medio Oriente che si allontana sempre più: è la risposta del Pakistan ... (ilprimatonazionale)

Da un punto di vista economico - sociale, è impossibile non notare un forte incremento dei futures sull'oro , stimolato dall'intensificarsi degli scontri in. Nonostante queste ...Non c'è da stupirsi, se pensiamo che sono in corso guerre in Ucraina e in, e che le navi commerciali sono prese di mira nel mar Rosso. Il 17 gennaio il presidente francese Emmanuel ...Lo spettro della guerra allargata in Medio Oriente La tensione tra Iran e Pakistan è sotto i riflettori. Islamabad ha richiamato il suo ambasciatore in Iran a seguito della "violazione ingiustificata" ...Il Pakistan risponde agli attacchi e bombarda in Iran. Secondo i media di Teheran sono almeno tre le donne e quattro i bambini uccisi dal raid. Anche se Islamabad parla di attacchi mirati contro ...