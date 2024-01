Mazzarri | ritorno al passato | “Unico modo per affrontarli | Zerbin è un talento”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiyad (Arabia Saudita)- Uno, due o tre orologi, questa volta è un dettaglio. Perchè il suo Napoli questa volta l’ha chiusa prima dell’extra-time. E il merito è in gran parte del suo condottiero, quel Walterche ha tirato fuori dal cassetto quella difesa a tre tanto cara e… redditizia. “Sinceramente ho visto la gara della Fiorentina al Maradona, ho visto il Napoli che ha sofferto il loro palleggio. Dovevamo abbassarci, era l’per. Una menzione particolare voglio farla a, un ragazzo giovane che ha delle doti davvero importanti, se continua così ha un futuro assicurato”. Una mossa momentanea, o il futuro la difesa a tre? “Direi che ora possiamo puntare su questo assetto, si può giocare in maniera diversa, lo stanno imparando tutti e ...

