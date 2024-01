Mazzarri | «Non si può giocare sempre allo stesso modo | bisogna saper cambiare»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il tecnico del Napoli, Walter, ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina in Supercoppa italiana «Ho visto la partita che la Fiorentina ha giocato a Napoli, ha vinto 3-1, ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose, ho visto sofferenza incredibile, ho pensato di dare più protezione ai ragazzi, la Fiorentina palleggia benissimo, non ce l’avremmo fatta a reggere, era l’unicoper mettere in difficoltà la Fiorentina Zerbin Zerbin per me ha delle doti incredibili, purtroppo oggi c’è l’esterofilia è un talento, deve migliorare perché ha giocato poco a certi livelli, anche nell’ultima gara fatta in casa è stato bravissimo. Va aspettato un po’, se continua così avrà un grande futuro. Simeone «Simeone l’ho elogiato anche ieri, tutti gli allenatori vorrebbero averlo in rosa,positivo anche quando gioca sette ...