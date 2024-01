Mazzarri ha una tentazione in caso di finale di Supercoppa

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dopo l’arrivo a titolo definitivo dalla Salernitana del difensore classe ‘95 Pasquale Mazzocchi per 3 milioni di euro – ed un ingaggio di circa un milione fino a giugno 2027 – nelle scorse ore il club azzurro ha definito l’ingaggio in prestito, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, del centrocampista offensivo classe 2000 Hamed Junior Traorè, proveniente dal Bournemouth. Superate le visite mediche di rito, il calciatore ivoriano ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli fino al prossimo 30 giugno ed è pronto a mettersi a disposizione dell’allenatore Walter, che potrà sfruttarlo sia da mezzala sinistra nel centrocampo a tre o da alternativa a Kvaratskhelia nel ruolo di attaccante sinistro del tridente.Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com aggiornano la situazione del ...

