Mazzarri chiude finalmente lo spallettismo | meglio pane e salame che vivere di nostalgia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 gennaio 2024) . Aurelio De Laurentiis in settimana aveva detto che ha capito in ritardo che bisogna resettare dopo lo scudetto. Un momento di debolezza di cui Walterha immediatamente approfittato. Dopo mesi a cercare allenatori che giocassero a copia e incolla col calcio di Spalletti, averne bruciati tanti, essersi fatti male con Garcia, aver imposto il dogma anche aDe Laurentiis ha capito di aver commesso una delle sciocchezze più imperdonabili del suo mandato presidenziali. Nulla è ripetibile. A calcio si può giocare in ogni modo. E non si puònel passato, nella, cercando di fermare il tempo. Come quelle persone che dopo una dolorosa rottura sentimentale, cercano un partner fotocopia del precedente. Non può mai funzionare.a Riad ha ...