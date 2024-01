Massimo Dell’Acqua nuovo direttore generale di Legami | obiettivo l’espansione su scala globale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Azzano San Paolo. Unper: il noto brand del mondo gift and stationery con una gamma di oltre 4.000 prodotti giovedì 18 gennaio ha annunciato la nomina di, con un’esperienza ventennale nel mondo retail in ambito internazionale, entra ina riporto del CEO Alberto Fassi e avrà l’di concretizzare l’ambizione di fare evolvere il brand suentro i prossimi cinque anni. Il manager, già nel CdA didal 2017, arriva da Euronics Italia, dove, da CEO con responsabilità per il mercato Italia e incarichi nel Board International, ha guidato con successo l’evoluzione in logica multicanale e il processo ...