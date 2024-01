Maschere come nel film Point Break | in manette rapinatori cinefili

Chi ha tempo , non perda tempo , soprattutto a Natale, quando i minuti sono contati: per prepararsi alle feste natalizie, si può far ricorso a ... (iodonna)

... in conferenza stampa, l'intenzione di cedere il ruolo - 'dice il mio amico Giovanni Cicotero ,... Ufficializzato il quadro dellesaluzzesi: con la Castellana Ghione , le due damigelle: ...Fa un saltelloGuido Tersilli: prima nega l'uscita del nuovo libro, che l'editore dava in ... Anche perché, oltre alle care '' di Alberto Sordi, Vannacci sembra incarnare anche e ...Nel film "Point Break", i protagonisti si coprivano il volto con maschere in lattice raffiguranti alcuni ex ... Dai successivi accertamenti è emerso come la patente del quarantottenne che era alla ...Catturati i rapinatori in maschera che in passato hanno colpito anche a Rimini e a Ravenna. Due pluripregiudicati campani sono stati arrestati ...