Martial | parla l’agente | “Nessun problema con Ten Hag | resterà fino a giugno”

Anthonynon lascerà il Manchester United durante il mercato di gennaio. E non è in cattivi rapporti con l'allenatore Erik ten Hag . A precisarlo è stato l'agente dell'attaccante francese, Philippe ...Il contratto diè in scadenza a giugno, e il Manchester United ha l'opzione per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione. Questo scenario appare però molto difficile, dato anche il poco ...Philippe Lamboley, manager dell'attaccante francese, ha smentito che il proprio assistito sia ai margini della rosa e si alleni da solo ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, giovedì 18 gennaio 2024, si parla della vittoria dell'Everton in FA Cup sul Crystal Palace di Hodgson.