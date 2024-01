Mario Sechi | la rivoluzione degli eterni bambini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La guerra del Liceo Tasso di Roma è la parabola di una certa Italia in camicia ma descamisada, borghese ma compagna, egalitaria a parole ma elitaria nei fatti, morigerata nella teoria ma arrogante nella prassi: un 5 in condotta agli studenti per l'occupazione, le auto-denunce e gli imboscamenti, le urla e i silenzi, il detonatore di uno scontro di civiltà. Tutti contro tutti in un saloon dove la scritta «non sparate sul pianista» è un invito al killer. Bersaglio numero uno, il preside, naturalmente «autoritario», dunque forse un po' fascista, come usa dire in società chi non ha niente da dire ma deve strappare l'approvazione della polizia morale. Sì, è una storia esemplare, quella del Tasso. Sopra e sotto, davanti e dietro, di lato e al centro, c'è la politica: gli studenti, dicono, contestavano la riforma del ministro Giuseppe Valditara. Ecco levarsi lo scudo della libertà di pensiero. ...