Marinozzi | «Inter diverse soluzioni Che centrocampo! Bravo Inzaghi»

(Di giovedì 18 gennaio 2024)presente dagli studi di Sky Sport, ha parlato della forza della rosa dell’, soffermandosi sul centrocampo e sulla bravura di Simonenel preparare le partite. GRANDE– Andreaha espresso il suo parere prima della sfida trae Lazio in Supercoppa Italiana: «è bravissimo nel preparare una partita, trovando il punto debole degli avversari e limitare le qualità della squadra contro. L’è una squadra con, anche contro il Monza abbiamo visto che sa costruire benissimo il suo gioco. La rosa è molto ampia, basti pensare che Acerbi in alternativa di de Vrij è stato bravissimo contro il Monza. Il centrocampo è dominante, per questo gli altri stanno ...

Per Marinozzi il paragone fra Inter e Juventus non regge. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, spiega cosa rende l’una più ... (inter-news)

Per Marinozzi il paragone fra Inter e Juventus non regge. Il giornalista, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, spiega cosa rende l’una più ... (inter-news)

Telecronisti per il match La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Buscaglia - Budel, mentre Sky ha scelto il duo- Marchegiani. Pronostici Monza -favorito nel match ...... Andrea- Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi Entrambe reduci da un successo con Frosinone e Verona.Campione d'inverno. Ha vinto 2 - ...Il centrocampista armeno è uno degli insostituibili di Simone Inzaghi. A Sky, dopo la vittoria contro il Monza, conferma senza dubbi: "Questa è l'Inter più forte in cui ho giocato". Mkhitaryan poi ana ...La partita tra Monza e Inter della 20^ giornata di Serie A si gioca oggi, sabato 13 gennaio, alle 20.45. Il match sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ...