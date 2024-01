Mare fuori | c’è il progetto per un film e anche un remake americano

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’attesissima quarta stagione di, che segue le vicende di un gruppo di giovani del carcere minorile di Napoli, sta per arrivare su Rai 2 e su Rai Play: dal 1 febbraio i primi 6 episodi saranno su Rai Play, e dal 14 febbraio tutti e 12 verranno trasmessi su Rai 2. E se la quarta stagione dideve ancora fare il suo debutto, la quinta stagione è già in lavorazione per far tornare i protagonisti della serie sugli schermi a febbraio 2025. Il successo travolgente di, serie tv diretta da Ivan Silvestrini, è stato evidentedal musical che dopo il debutto al Teatro Augusteo è adesso in tournée.è sbarcato persino negli Stati Uniti, dove sono in corso le trattative per une ...