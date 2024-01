Mare Fuori 4 | il ‘lato oscuro’ del comandante fa da contraltare al cambiamento della direttrice

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pia Lanciotti e Carmine Recano (US Rai) Cambiamenti in vista per ilMassimo Valenti (Carmine Recano) e laSofia Durante (Lucrezia Guidone) nel corsoquarta stagione di. A causa di una serie di eventi, non sempre positivi, i due personaggifiction Rai rivedranno infatti le proprie posizioni sui giovani reclusi nell’Istituto Penitenziario Minorile, dando vita a intrecci narrativi sorprendenti ed inediti. Innanzitutto, nei dodici episodi che compongono la quarta stagione, i telespettatori si troveranno ad avere a che fare con un Massimo del tutto nuovo. Un terribile evento cambierà all’improvviso il suo rapporto con i giovani detenuti, portandolo a perdere le sue convinzioni e la sua incrollabile fiducia nel concedere la possibilità di ...

L'attesa per la quarta stagione di Mare Fuori sta per finire veramente a breve: i primi sei episodi del nuovo ciclo della produzione Rai Fiction e Picomedia saranno disponibili in anteprima sulla piattaforma streaming RaiPlay a partire da