Mare Fuori 4 | grandi cambiamenti tra lacrime e sorrisi

Pia Lanciotti e Carmine Recano (US Rai) Cambiamenti in vista per il comandante Massimo Valenti (Carmine Recano) e la direttrice Sofia Durante ... (davidemaggio)

Già tempo fa Raiz , tramite i social, aveva confermato la sua presenza sia nel cast che nella colonna sonora di "4 ", la fortunata serie televisiva in onda sulla RAI che ha riscosso successo nella sua forma cinematografica come in quella musicale. I tre protagonisti della parte musicale, che sono ...Dopo la presentazione alla stampa della quarta stagione di '', in onda su Rai2 dal prossimo 14 febbraio e su Raiplay dal 1 febbraio, anche Viva Rai2! presenta la nuova parodia della fiction dei record. "Vi spoileriamo tutt' e cose" dice lo showman ...La quarta stagione della fiction dei record andrà in onda su Rai2 dal prossimo 14 febbraio, intanto Viva Rai2! presenta un nuovo personaggio della fiction interpretato da 'Rosario Fuorello' ...E ovviamente il Mare Italia, con regioni come la Puglia, da sempre nostro core business”. Obiettivi ambiziosi anche per Mapo World, il marchio Mapo dedicato ai viaggi a lungo raggio presentato lo ...