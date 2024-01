Maratoneta cinese fuma un pacchetto di sigarette in 3 ore e 33 minuti durante la corsa | squalificato Zio Chen - VIDEO

...garantita dallo smartwatch. Il Huawei GT 2 Pro monta un accumulatore agli ioni di litio capace di assicurare fino a 14 giorni di utilizzo con singola carica . Un vero e proprio '", ......garantita dallo smartwatch. Il Huawei GT 2 Pro monta un accumulatore agli ioni di litio capace di assicurare fino a 14 giorni di utilizzo con singola carica . Un vero e proprio '", ...Zio Chen, diventato famoso per aver fumato un intero pacchetto di sigaretta durante una maratona, è tornato a correre dopo due anni di inattività. Nel frattempo sono cambiate le regole, che lo hanno c ...Dopo due anni di assenza dalle competizioni l’atleta cinese divenuto famoso per correre la maratone fumando continuamente sigarette è tornato ...