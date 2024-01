Mar Rosso bloccato ai raid e Canale di Panama a secco | ecco cosa si rischia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) I due canali sono investiti da due crisi parallele: una legata alla siccità, l'altra alle turbolenze in Medio Oriente. Una doppia crisi chedi mettere in ginocchio il commercio mondiale e i traffici marittimi

Al direttore - Mi dispiace non essere d’accordo con l’amico Maurizio Crippa. José Mourinho è stato un grande allenatore e, anzitutto, un grande ... (ilfoglio)

Si chiamerà Aspis , che in greco antico significa “scudo”. È la missione europea nel Mar Rosso a protezione dei mercantili dagli Houthi , i ribelli ... (open.online)

I ribelli Houthi hanno assicurato che continueranno ad attaccare le navi nel Mar Rosso come forma di solidarietà verso i palestinesi. L'annuncio è ... (panorama)

Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e i timori dell'effettosui prezzi dell'energia. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della ...18 gen 05:47, Houthi: continueremo ad attaccare le navi I ribelli Houthi hanno assicurato che continueranno ad attaccare le navi nelin solidarietà con i palestinesi, dopo una ...Razzi Houthi nel Mar Rosso, Usa e Regno Unito bombardano lo Yemen Il conflitto tra Iran e Pakistan si inserisce in un contesto regionale già molto instabile, segnato dalla guerra di Gaza e dalle ...La crisi nel Mar Rosso: il canale di Suez a rischio Quanto Suez sia fondamentale per il commercio internazionale, lo stiamo riscoprendo in occasione dell'attuale crisi del Mar Rosso. Qui i continui ...