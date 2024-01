Mar Galcerán | deputata con sindrome di Down | ' Sono una persona non la mia disabilità'

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per decenni ha lottato per garantire che le persone concognitiva potessero partecipare al dibattito pubblico. Ma solo recentemente ...

La 45enne Mar Galcerán è la prima parlamentare spagnola con sindrome di Down , eletta all’assemblea regionale di Valencia. Mar Galcerán si batte da ... (news.robadadonne)

Per decenni ha lottato per garantire che le persone con disabilità cognitiva potessero partecipare al dibattito pubblico. Ma solo recentemente ...Leggi Anche Spagna,Galceran è la prima deputata con la sindrome di down Tanta la solidarietà con cui la comunità di Facebook ha virtualmente abbracciato Laura e Leo. 'Mamma meravigliosa', si ...