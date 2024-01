Mar Galcerán | deputata con sindrome di Down | “Sono una persona non la mia disabilità”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per decenni ha lottato per garantire che le persone concognitiva potessero partecipare al dibattito pubblico. Ma solo recentemente la portata dei progressi compiuti è diventata evidente, quando Marè diventata la prima parlamentare spagnola condi. A settembre l’allora 44enne era entrata nell’assemblea regionale di Valencia, grazie a una serie di scorrimenti nella lista degli eletti alle elezioni amministrative di maggio 2023. Ora diventa a tutti gli effetti unae in una serie di interviste ai media internazionali è lei stessa a dire: “È una cosa senza precedenti. La società sta iniziando a capire che le persone condiposso dare realmente il loro contributo. Ma la strada è molto lunga”. Una giovanissima ...