Manchester United | parla l’agente di Martial | “Non ha problemi con ten Hag e non se ne andrà a gennaio”

(Di giovedì 18 gennaio 2024)di Anthony, Philippe Lamboley, ha rilasciato una dichiarazione sul suo assistito ai microfoni di Sky Sports, dopo l’indiscrezione secondo cui il giocatore si allenerebbe a parte per volere di ten Hag: “Ciò che si dice di lui è completamente falso. Non è stato escluso dal gruppo e non hacon l’allenatore. Anthony è ada nove stagioni e se non fosse stato un grande professionista non sarebbe rimasto nel club così a lungo. Si sottoporrà semplicemente ad un piccolo intervento agli adduttori, cosa che avrebbe dovuto fare da tempo e che non gli ha permesso di essere al 100%, quindi lo farà adesso“. Il contratto diè in scadenza a giugno, e ilha l’opzione per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione. Questo ...