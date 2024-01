Manchester City | Phillips può partire in prestito | ma servono 8 milioni

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilè pronto ad accontentare Kalvin, ma non ha intenzione di fare sconti. Il centrocampista inglese non trova spazio con Guardiola e ha espresso la volontà di andare a giocare altrove, con l’obiettivo di conquistarsi un posto nella rosa di Southgate per Euro2024. Secondo il Guardian, i Citizens sono disposti ad avallare la sua richiesta in, ma chiedono 8di euro. La cifra è ritenuta esagerata dai club interessati come Crystal Palace, Newcastle e West Ham in Premier ma anche Barcellona, Atletico Madrid e Juventus. Solo se ildovesse abbassare le pretese allora si potrebbe riaprire uno spiraglio per la partenza di, pagato 49di euro al Leeds nell’estate 2022. SportFace.