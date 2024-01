Malaguti FdI | “Giusto aumentare le pene per le ecopreteste” E Orlando Pd attacca | “Punite chi manifesta e i grandi evasori la fanno franca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Botta e risposta in Aula alla Camera tra il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro, e il dem Andrea, durante la discussione del disegno di legge contro le proteste degli ambientalisti. “Oggi in diverse città italiane dei giovanino per il ‘diritto’ a imbrattare i monumenti. Sono esterrefatto. C’è chiper il diritto di commettere un reato: è sconcertante. E poi qualcuno dice che non è legittimoleper questo tipo di reati, ma a mio avviso è sacrosanto”, ha dettodurante la discussione. Poco dopo la risposta di Andrea: “Qualche giorno fa la pubblica accusa applicando delle normi vigenti quindi non imputabili a questo governo ha chiesto per gli operai che hanno bloccato la sopraelevata di ...