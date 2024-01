Mai più senza ombretto blu! Ecco perché e come riabilitarlo | da dimenticato in fondo al beautycase

Leggi su iodonna

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il trucco blu sarà una delle tendenze beauty più forti di tutto il 2024, soprattutto nei mesi caldi, ma già anche da questa stagione invernale. A confermare il trend del make up blu è stato Pinterest con il suo report Pinterest Predicts 2024 che ha analizzato miliardi di ricerche effettuate in Rete in tutto il mondo. Le ricerche a tema “blu” sono, infatti in aumento del 65%, quelle sulle “unghie blu divertenti” addirittura del 260% e “make up color acquamarina” del 100%. Forma del viso e make up: ...