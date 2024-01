Mafia e riciclaggio di denaro tra Catania e Udine | 15 misure cautelari

... per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti edi ...... per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti edi ...Oltre 120 finanzieri del comando provinciale di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in quattro regioni.Operazione della Guardia di Finanza, ordinanza per 15 indagati Un’operazione antimafia della Guardia di finanza è in corso in Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Oltre 120 finanzieri… ...