Mafia e riciclaggio di denaro tra Catania e Udine | 15 misure cautelari

(Di giovedì 18 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, stanno eseguendo, nelle province di, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e, un'ordinanza, concernente 26 indagati, con cui il G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di– Direzione Distrettuale Anti, ha dispostopersonali e reali nei confronti di 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso nonchè per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti edinella forma del reimpiego ...

