Mafia e riciclaggio di denaro | arresti Gdf in quattro Regioni

Un'operazione anti Mafia della Guardia di finanza è in corso in quattro regioni : Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Sono 15 i ... (tg24.sky)

8.00, blitz in 4 regioni Maxi - operazione antimafia delle Fiamme Gialle in Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Impegnati oltre 120 militari per l'esecuzione di 15 ...I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, usura, traffico e spaccio di stupefacenti edi denaro. Gli indagati complessivamente sono 26. Il provvedimento cautelare è ...Queste persone sono indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio ...Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi legati a questa importante azione contro la mafia e il riciclaggio di denaro.