Mafia e riciclaggio di denaro | 15 arresti in quattro regioni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Un'operazione antidella Guardia di finanza è in corso in: Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Sono 15 i destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania su richiesta della Dda. Le accuse sono di associazione mafiosa, usura, traffico e spaccio di stupefacenti,di

I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, usura, traffico e spaccio di stupefacenti edi denaro. Gli indagati complessivamente sono 26. Il provvedimento cautelare è ...Un'operazione antimafia della Guardia di finanza, denominata 'Oleandro', è in corso in Sicilia, Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia.Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, stanno eseguendo, nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, ...CATANIA – Blitz della Guardia di finanza tra Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine. Oltre 120 finanzieri in campo, nel mirino ci sono 26 indagati, eseguite 15 misure cautelari e personali. I ...