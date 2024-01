Madison Marsh Miss America | segno dei concorsi di bellezza che cambiano in meglio

Leggi su dilei

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ufficiale dell’Aeronautica Militarena (come secondo tenente), ma anche studentessa di un master nel programma di politiche pubbliche della Harvard Kennedy School: è, la nuova. Oltre a questo, è bellissima, ma è soprattutto il simbolo che idistanno cambiando. In. Sì, perché, negli ultimi appuntamenti per incoronare le reginette, si è notato un deciso cambio di rotta, un’apertura verso l’unicità di ogni persona e verso un concetto dipiù ampio, inclusivo, che non è standardizzato o stereotipato, ma che accoglie donne affascinanti e stupende, eliminando ogni limite. Chi è...