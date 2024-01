Mad Max | Fury Road | chi è il chitarrista fiammeggiante del film?

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Se vi state chiedendo chi è ildi Mad Max:, la risposta è Coma-Doof Warrior (noto anche come Doof Warrior),cieco dell’esercito di Immortan Joe, che suona una chitarra elettrica lanciafiamme sul Doof Wagon. È interpretato dal musicista australiano iOTA ed è a capo del gruppo dei War Boy. Il suo nome deriva dal gergo australiano dei rave party techno, soprannominati “doof party” per i loro ritmi ripetitivi in 4/4. Gli mancano entrambi i bulbi oculari, la sua pelle è pallida e i denti sono deformati. Indossa una maschera sulla testa fatta con il volto di sua madre. Il suo ruolo è quello di trasmettere gli ordini di Immortan Joe a tutti attraverso il suono e di incoraggiare l’armata ad andare in battaglia. Nonostante l’ambiente caotico della battaglia, il ...

Cosa non si fa per vincere un Clasico... Ecco quanto può finire nelle tasche dei Blancos in casoo di vittoria a Riyad sul Barcellona (itasportpress)

Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 18 gennaio 2024.: Fury Road, Bohemian Rhapsody o Thelma & Louise Ecco i migliori film in programma ...... in un paesaggio che ricorda le ambientazioni dei film western e, allo stesso tempo, un mondo apocalittico simile a quello prospettato da. Il deserto di Sonora, uno dei più aspri e inospitali ...Dal sequel di “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì a quello – attesissimo – di “Joker” con la new entry Lady Gaga: ecco quali sono le pellicole che vedremo al cinema nei prossimi mesi È tempo di guardare a ...Il film più atteso del 2024 dagli utenti di Movieplayer è Dune: Parte Due, la serie più attese sono House of the Dragon 2 e The Boys 4.