Lutto nel mondo dello Sport | l’allenatore muore a 46 anni | tifosi sotto shock

(Di giovedì 18 gennaio 2024)per quanto accaduto nelle ultime ore.si è spento a soli 46dopo alcune complicazioni mediche. Ancora una sconvolgere incredibilmente ilstop. A soli 46infatti,, familiari e amici hanno dovuto dire improvvisamente addio al noto allenatore, deceduto a causa di alcune complicazioni mediche. Una notizia che ha lasciatodiversi supporter nonché colleghi, e che ha fatto ben presto il giro dela 46Dejan Milojevic,in NBA Ha sconvolto iquanto avvenuto in NBA nella giornata del 17 gennaio. In quel ...

Il mondo del Ciclismo si stringe per ricordare Octavio Dazzan , scomparso ieri all’età di 66 anni in Argentina. Il ciclista, nato a Buenos Aires ma ... (sportface)

Un gravissimo lutto ha colpito e sconvolto il mondo del calcio , il presidente del club è passato a miglior vita in maniera improvvisa Come un ... (cityrumors)

Annuncio straziante della madre dell’ex pilota: un nuovo lutto colpisce il mondo del motorsport . Il 48enne non ce l’ha fatta A poche ore dalla ... (rompipallone)

La loro generosità e abnegazionesalvare vite umane ci è di esempio ogni giorno'. 'La tragedia ... Il post è accompagnato da una foto dei soccorsi, listata di nero in segno di. 'Oggi l'Abruzzo ...Tra i suoi allievi anche un attento Gino De Dominicis nei suoi anni di scuola anconetana, con il maestro ne abbiamo assai parlato nei nostri rari incontrisuo studio fanese. Da oggi ci mancherà ...Empoli, 18 gennaio 2024 – Lutto nel mondo della politica e della cultura empolese. È morta Maria Pia Albano Pagni, presidente del Centro studi musicali Ferruccio Busoni dal 1989 al 1995 ed ex ...Dramma nel basket americano per l'improvvisa scomparsa di Dejan Milojevic dei Golden State Warriors prima della gara con gli Utah ...