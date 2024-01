Lutto in NBA | morto l’assistente di Steve Kerr | aveva scoperto Jokic

Franz Beckenbauer , storico calciatore tedesco, è scomparso all’età di 78 anni . Calcio mondiale in lutto per la perdita dell’ex difensore del Bayern ... (inter-news)

Nove le partiteandate in scena nella nottata italiana tra mercoledì e giovedì, con la sfida tra Utah Jazz e ...doveva essere la decima ma che è stata ovviamente rinviata dopo l'inaspettato...Siamo incon e per sua moglie Natasa, e i suoi figli Nikola e Masa ". Il rapporto con Nikola ...serba sono emersi tantissimi talenti che poi hanno fatto il grande salto nel mondo dellacome ...Dejan Milojevic, assistente allenatore dei Golden State Warriors, è morto all'età di 46 anni. L'allenatore serbo era a cena con la squadra in un ristorante a Salt Lake City, quando si è sentito improv ...Infarto fatale per il coach serbo, membro dello staff tecnico dei Warriors NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Nove partite nella notte Nba. Il programma ne prevedeva 10, ma una, Utah Jazz-Golden ...