“Lui ti accende un fuoco” Greta | confessione bollente sul concorrente | e Monia conferma tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nella giornata di oggi tre inquiline del Grande Fratello ha stilato la classifica delpiù. E le sorprese non sono mancate. Su tutti spicca il commento diRossetti, la bellissima ex fidanzata di Mirko Brunetti. A portare all’attenzione del pubblico questa particolare graduatoria è stato Pomeriggio Cinque, il programma di Myrta Merlino di recente al centro delle polemiche dopo il botta e risposta con Fedez. Per chi non avesse seguito il cantante accusava la troupe del programma di stazionare 24 su 24 sotto casa sua, dopo lo scandalo pandori. >>“Perché Biagiarelli non è più in studio”. Assente da giorni nel programma di Antonella Clerici, si scopre la verità definitiva sullo chef dopo i fatti choc Fedez aveva usato parole forti. E non da meno erano state quelle di Myrta Merlino. “Fedez ha condiviso ...