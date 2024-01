Luciano D' Amico | Candidato del Centrosinistra | Propone il Trasporto Pubblico Gratuito in Abruzzo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pescara - IldelD'ha annunciato la sua contrarietà all'Autonomia differenziata in, sottolineando che questa opzione costerebbe alla regione ben 400 milioni di euro all'anno, con possibili ripercussioni negative sui servizi pubblici, dalla sanità ai trasporti. Durante la presentazione della sua candidatura nella lista civica dell'ex sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, D'ha criticato il sostegno già espresso dal suo avversario Marsilio all'Autonomia, senza attendere la completa stesura della legge. Ilha proposto invece un'iniziativa innovativa per la regione abruzzese: garantire il. D'ha citato esempi ...

... dove 'Lucky' ha replicato con modalità assai accese a una delle ultime dichiarazioni di ... Sono stato suo, ma certe cose non gliele perdono più". Tifosi Juve e Inter, che scontro sui ...PESCARA - 'Autonomia All' Abruzzo costerebbe 400milioni di euro l'anno, con conseguente penalizzazione dei servizi: dalla sanità ai trasporti'.D', ex Rettore dell'Università di Teramo, professore di Economia aziendale, spiega il suo no 'all'Autonomia differenziata, che Marsilio ha già sottoscritto senza aspettare neanche la ...Domenica 21 gennaio 2024, Il Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli L’amico ritrovato di Fred Uhlman Una grande storia d’amicizia tra due ragazzi poco più che adolescenti, 'ostacolata' da quei tragici event ...Cronaca Pescara - 18/01/2024 19:20 - Il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico ha annunciato la sua contrarietà all'Autonomia differenziata in Abruzzo, sottolineando che ...